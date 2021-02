Dé brief die u uitzicht geeft op het ‘rijk van de vrijheid’: zo ziet de uitnodiging om gevaccineerd te worden eruit

Ergens tussen maart en (wellicht) juni krijgt elke Belg die nog niet gevaccineerd is, een uitnodiging in de bus voor een prik in een vaccinatiecentrum. Wie een vaccin wenst, moet zich wel op voorhand registreren. Elke Belg krijgt hiervoor een unieke code van 33 cijfers en letters, meldt Het Belang van Limburg.