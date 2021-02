Man met ernstige beperking achtergelaten in vrieskou bij brandweer van Rijswijk met briefje: “Kunnen niet meer voor hem zorgen”

De politie in Rijswijk heeft nabij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan een man in een rolstoel aangetroffen die daar was achtergelaten. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden na een tip van een voorbijganger. De man is met onderkoelingsverschijnselen direct naar het ziekenhuis gebracht. Door zijn beperking kan de man niet communiceren. De politie schat dat hij rond de 20 jaar oud is.

De man had ook geen identiteitspapieren bij. Het enige wat de politie aantrof was een briefje van de familie. Daarin gaven ze aan dakloos ze zijn en niet meer voor hem te kunnen zorgen.

“Het onderzoeksteam komt graag in contact met zijn familieleden om met hen de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken”, schrijft de politie op Facebook. De man in kwestie kan zijn rolstoel niet bedienen, dus moet iemand hem bij de kazerne neergezet hebben. De politie is op zoek naar getuigen.