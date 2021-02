Hein Vanhaezebrouck op zijn hoede voor komst van Moeskroen: “We zullen evenveel drive moeten tonen”

Gent - Enkele dagen na de bekerzege tegen Charleroi klinkt Hein Vanhaezebrouck nog steeds flink ontstemd door wat zijn team voor rust presteerde. Halfweg greep de Gentse coach dan ook grondig in en wees hij zijn team op hun verantwoordelijkheden. Maar HVH beseft dat zo’n tussenkomst niet telkens even succesvol kan zijn: “Op het veld is de impact van een coach beperkt; als er zaken misgaan, moeten zij zelf ook ingrijpen. Ik hoop dat ik dat niet meer terugzie, dit is een waarschuwing.”

Maandagavond volgt het duel tegen Moeskroen, een nieuwe waarschuwing blijft maar beter uit, was de klare boodschap van Vanhaezebrouck tijdens zijn traditionele persbabbel in aanloop naar de partij tegen ‘Les Hurlus’. Anderzijds kwam de non-prestatie – voor de pauze - tegen Charleroi allesbehalve als een verrassing voor de oefenmeester van de Buffalo’s: “Ik kan niet blijven op dezelfde nagel kloppen. Ik heb de spelers dan ook voor hun verantwoordelijkheid gesteld.”

“Je moet geen opperhoofd zijn – om in indianentermen te praten- om iets aan te geven of bij te sturen”, herhaalde HVH nog maar eens zijn vast mantra. “Ieder lid van het elftal mag dat. Zeker als bepaalde opdrachten niet worden uitgevoerd, mag je iemand op zijn plichten wijzen. Daar moeten we nog veel groeien. Elke speler moet dat kunnen opbrengen.”

Foto: BELGA

Het gebrek aan leiderschap en maturiteit die zijn team tegen de Carolo’s 45 minuten lang etaleerde, baart hem dan ook wel degelijk zorgen: “Die eerste helft was een grote ontgoocheling, dat hebben ze ook gemerkt. En ik heb hen ook individueel op hun fouten gewezen. Ze werden stuk voor stuk afgetroefd. Het onderlinge verschil met de kern van Charleroi is echt niet zo groot maar je moet mentaal sterk zijn.”

“Na rust zie je dat het dan wel mogelijk is. Die weerbaarheid was er vanaf minuut 46”, benadrukte Vanhaezebrouck het effect van zijn tussenkomst. “Toen stond er een ander elftal op het veld dat kansen afdwong. En vervolgens scoor je quasi direct na die wissels. Dat heeft ook een impact op de tegenstander die vooral in de eerste twintig minuten ons hadden kunnen afmaken. Toen we gelijkmaakten, zag je hen ook opnieuw meer offensief oriënteren en werden ze koud gepakt met dat tweede doelpunt. En dan zakte het in elkaar.”

Het is dan ook meer dan ooit uitkijken naar de komende duels om de evolutie van de Buffalo’s op dat mentale front te kunnen beoordelen. De eerstvolgende test staat maandagavond geprogrammeerd. Tegenstander van dienst: staartploeg Moeskroen. Een team uit een categorie die AA Gent dit seizoen al wel vaker voor onoverkomelijk grote problemen wist te stellen. Vanhaezebrouck is dan ook bijzonder op zijn hoede voor de gretige groep van Jorge Simão.

“Moeskroen wordt een moeilijke match, zij moeten knokken voor het behoud. Het is echt een moeilijk te bespelen ploeg. Ze tonen altijd heel veel inzet, misschien wel het meeste van alle teams onderin. Ze hebben echter ook enkele spelers die het verschil kunnen maken. Iedereen die tegen hen speelt, kijkt nadien terug op een moeilijke wedstrijd. We zullen evenveel drive moeten tonen. En hopelijk kunnen we dan het verschil maken met extra offensieve kwaliteit.”

Toch besloot HVH zijn betoog met een positieve noot: “Mentaal kan deze groep uit die ommekeer tegen Charleroi zeker ook wel kracht puren. Dit geeft een boost want efficiëntie was bij ons altijd een probleem. Ook al voor ik hier terugkwam. Je had Yaremchuk die regelmatig scoorde maar dat was het ongeveer. Nu heb je met Tissoudali iemand die scoort, assists en pré-assists aflevert. En daarnaast ook nog Odjidja.”

“Ik zal met Vadis overleggen of hij kan starten. Hij is toch lang out geweest. En trainde nog maar een week mee met de groep, dat is niet veel. We zullen zien hoe we dat kunnen invullen maar 90 minuten zitten er nog niet in, denk ik. Je mag ook niet vergeten dat tegen Charleroi samen met Vadis ook Tissoudali inkwam die bijna bij elk doelpunt ook betrokken was”, prees HVH ten slotte nog eens het belang van de meest recente aanwinst van de Buffalo’s.