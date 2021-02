Woning onbewoonbaar door uitslaande brand in Oostende

Oostende - Het brandweerkorps van Oostende werd zaterdagnamiddag opgeroepen voor een uitslaande brand in een hoekwoning in de Verlorenstraat. De bewoners, een gezin van vijf, konden tijdig buiten komen. De woning is wel onbewoonbaar.

De brandweer van Oostende vreesde even voor veel erger en riep de collega’s van Gistel op als versterking. Maar omdat het vuur snel onder controle was, bleek dat uiteindelijk niet nodig. Drie van de vijf bewoners konden het pand zelf verlaten, de drie anderen kregen hulp van de brandweer. Een van hen raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Enkele buren werden voor alle zekerheid even geëvacueerd en opgevangen in een hotel in de buurt, maar ze konden vrij vlug terug naar hun woning.

“Niet alleen het vuur veroorzaakte heel wat schade”, legt commandant Dries Van der Veken uit. “Het zorgde er eveneens voor dat ook een waterleiding doorbrandde en dat veroorzaakte dan weer heel wat waterschade. Daardoor raakte het pand onbewoonbaar.”

De brandweer bleef nog een tijd ter plaatse, onder meer om het huis te verluchten. De geëvacueerde buren konden overigens snel terug naar zijn woning.