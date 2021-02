Meerdere incidenten met schaatsers en wandelaars op het ijs

Deinze / Zandhoven / Mechelen - Op verschillende plekken in Vlaanderen zijn mensen gewond geraakt bij incidenten op het ijs. In Zandhoven zakte een jongeman door het ijs, in Deinze botste een schaatser tegen de kabels van een veerpont en werd in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd.

In het natuurgebied Viersels Gebroekt in Zandhoven is een jongeman zaterdag door het ijs gezakt. De man was verder dan alle andere aanwezigen gegaan en zakte plots tot zijn middel door het ijs.

“Hij kon zich nog vastgrijpen”, zegt de politiezone Zara. “Getuigen hebben de hulpdiensten verwittigd.” De man werd door de massaal toegesnelde brandweer in veiligheid gebracht.

“Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis van Lier gebracht”, aldus de politie. Het was niet toegelaten om het ijs te betreden op de plaats waar de man erdoor zakte.

“Het Viersels Gebroekt is natuurgebied, men moet daar altijd op de paden blijven”, zegt de politie. Andere mensen die op het ijs aan het schaatsen en spelen waren werden ondertussen weggestuurd

Hulpdiensten aan het werk in Zandhoven Foto: bfm

Schaatser gewond aan het hoofd

In Bachte-Maria-Leerne, deelgemeente van Deinze, raakte een schaatser zwaargewond toen hij tegen de kabel van een stilgelegde veerpont botste. De man werd ontzet door de brandweer en met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis te Deinze.

De kabels van het stilgelegde veer zijn moeilijk zichtbaar Foto: jdv

Het veer over de oude Leiemeander in Bachte-Maria-Leerne is stilgelegd, zodat het ijs op zou

kunnen aandikken. Maar de kabels waarmee het veer wordt heen en weer getrokken, liggen er nog. De schaatser was al onder de kabels doorgeschaatst, maar bij het terugkeren raakte hij vermoedelijk verblind door de zon en is hij tegen de kabels aangegleden. Hij kwam zwaar ten val en werd vooral geraakt aan het hoofd. Hij verkeert niet in levensgevaar en zijn toestand was zaterdagnamiddag als zeer positief omschreven.

Het voorval lokte veel kijklustigen onder het vele volk dat op weg was naar andere schaatsplaatsen. De hulpdiensten raden schaatsers aan goed uit te kijken.

Burgemeester Jan Vermeulen van Deinze is behoorlijk onder de indruk van het ongeval. Hij heeft op de Oude Leie al borden laten plaatsen met de verwittiging dat op de oude Leiemeander schaatsen verboden was. “Het ongeval is een ongelukkig toeval want de schaatser wist waar de kabels hangen gezien hij er reeds voorbij gereden was. Ik ben blij dat het nog goed is afgelopen.”

Zware val

Op de Bleukensweide in Leest (Mechelen) moest een vrouw naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze was gevallen op het ijs en kreeg daarbij een zware klap op het hoofd. Ze is wel altijd bij bewustzijn gebleven.