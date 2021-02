Na Waasland-Beveren - Eupen ook KV Oostende - Racing Genk afgelast, beide matchen woensdag ingehaald

Twee van de drie Jupiler Pro League-wedstrijden van zaterdagavond zijn afgelast. Nadat eerder op de dag Waasland-Beveren - Eupen al niet kon doorgaan, werd ook KV Oostende - Racing Genk uitgesteld. De boosdoener is de vrieskou van de laatste dagen, die de terreinen in Oostende en Beveren onspeelbaar maakte. Beide wedstrijden worden komende woensdag ingehaald

Het terrein van de Diaz Arena in Oostende bleek grotendeels in orde te zijn, behalve een strook van zo’n vijf meter over de hele breedte van het veld. Scheidsrechter Wim Smet besliste daarom om de partij af te gelasten. Later op de avond werd bevestigd dat de wedstrijd komende woensdag om 19 uur gespeeld zal worden. Dat was aanvankelijk ook het moment waarop Waasland-Beveren - Eupen zou ingehaald worden, maar die wedstrijd zal nu om 17 uur gespeeld worden. Dat werd bevestigd door de Pro League.

Deze strook is de grote boosdoener op het veld van KV Oostende. Foto: jve

In Beveren oordeelde ref Erik Lambrechts dat het veld op de Freethiel in Beveren niet voldoende ijsvrij was en dus te gevaarlijk was om op te voetballen. Lambrechts gaf tekst en uitleg voor de camera’s van Eleven Sports. “Er kon aan één deel van het veld geen zon vandaag. Dat stuk is hard bevroren en er zijn ijsstukken op terug te vinden. Er is een te groot gevaar voor spelers, want ze kunnen hun evenwicht te makkelijk verliezen en dat hield risico’s in voor blessures. Anderhalf uur voor de wedstrijd werd een eerste check-up gedaan, toen werd beslist om een uurtje langer te wachten in de hoop dat er meer ijs gesmolten zou zijn. Dat was bij de tweede check-up echter niet het geval.”

Er was dus nog steeds ijs te vinden op het veld. Een later tijdstip om de match te starten werd niet in overweging genomen door de ref. “Ik ben geen specialist ter zake, maar langer wachten zou geen soelaas brengen. Of we extra instructies gekregen hebben toen enkele wedstrijden gespeeld werden op ijsvelden de afgelopen weken? Neen, ik heb me gebaseerd op instructies die we al jaren meekrijgen.”

Na overleg met de rechtenhouder en alle clubs wordt Waasland-Beveren - KAS Eupen op woensdag 17 februari om 17u gespeeld en KV Oostende – KRC Genk op 17/02 om 19u. pic.twitter.com/MS8X7mhi3m — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) February 13, 2021

Hayen begrijpt beslissing

Nicky Hayen, de coach van Waasland-Beveren, vertelde later op de avond dat de veldverwarming op de Freethiel al drie weken aanstaat. Dat blijkt inderdaad te kloppen: de club haalde er ook nog warmteblazers bij toen bleek dat het eerder genoemde deel van het veld toch bevroren was. Dat stuk van het terrein ligt altijd in de schaduw, waardoor de grond er hard bevroren was. De rest van het veld was wel ontdooid.

De coach van Waasland-Beveren had enkele uren eerder al aangegeven dat hij zich kon vinden in de beslissing. “Het komt hard aan, want we waren gebrand op deze partij”, vertelde Hayen. “We hadden aanvallende intenties. We hebben er alles aan gedaan om het veld speelklaar te maken. Maar de scheidsrechter oordeelde er anders over. Ik kan mij in het oordeel vinden, want dat stukje ziet nooit zon. Er is dagen aan gewerkt aan om het klaar te krijgen, maar zonder die steun en hulp was het al zeker niet haalbaar. Ik wil die mensen dan ook oprecht bedanken voor de inzet.”

“We moeten nu vooral kijken wanneer de wedstrijd nog kan plaatsvinden (woensdag dus, red.). Ik beslis in de komende minuten wat we nog gaan doen: vandaag of morgen trainen. Of het in deze drukke tijden een voordeel is dat we even vrijaf hebben? Dat zal achteraf pas blijken. Ik wil liefst naar onszelf kijken en prestaties neerzetten”, sloot Hayen af.