Na kritiek op AstraZeneca brengt vaccinoloog Pierre Van Damme nuance: “U hoort ons niet zeggen dat het niet werkt”

Het AstraZeneca-vaccin doet wel degelijk zijn werk in de strijd tegen de coronapandemie. Dat is de boodschap die het regeringscommissariaat de wereld in stuurt. Eerder deze week vroegen de artsensyndicaten om dokters “het best werkzame vaccin” te geven, en dus níét AstraZeneca. Maar er is geen reden tot bezorgdheid, klinkt het nu. “Álle vaccins zijn bijzonder werkzaam.”