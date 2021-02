Twee kinderen van 4 en 8 jaar sterven tijdens straatrace

Bij een uit de hand gelopen straatrace zijn zaterdag in Moeskroen, in de provincie Henegouwen, twee kinderen van 4 en 8 jaar om het leven gekomen. Hun stiefvader zat aan het stuur van een van de gecrashte auto’s.

De hulpdiensten van kregen zaterdag rond 14.10 uur de oproep dat er op de RN 58 Moeskroen-Dottignies een zwaar verkeersongeval was gebeurd. Getuigen hadden het over één voertuig, een Opel Astra. Ter plaatse konden de hulpdiensten enkel de dood van de kinderen die achteraan zaten vaststellen.

De bestuurder van de wagen, de stiefvader van de kinderen, werd met verwondingen naar het ziekenhuis van Kortrijk gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend. Hij kon nog niet worden verhoord.

Uit het voorlopige onderzoek en uit getuigenverklaringen blijkt dat de auto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal is gebotst. Dat zou gebeurd zijn tijdens een straatrace. Maar of de Opel Astra deelnam aan de race of hij werd geraakt door een van de voertuigen die een “wedstrijdje” hielden, moet het onderzoek nog uitwijzen.

Een ander voertuig dat betrokken was en een Frans kenteken had, wordt nu opgespoord.