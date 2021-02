Christian Benteke en Michy Batshuayi gaan met Crystal Palace zwaar onderuit tegen Burnley

Crystal Palace heeft zaterdagnamiddag op de 24e speeldag in de Engelse Premier League in eigen huis met 0-3 verloren van Burnley.

Voor het eerst dit seizoen in de Premier League verschenen Christian Benteke en Michy Batshuayi samen aan de aftrap bij Palace, eerder was dat al in de FA Cup tegen Wolverhampton gebeurd. Het leverde weerom niet het verhoopte resultaat op. Na tien minuten stond de thuisploeg al 0-2 in het krijt, na treffers van Johann Berg Gudmundsson (5.) en Jay Rodriguez (10.), in het begin van de tweede helft maakte Matthew Lowton het helemaal af met de 0-3. Niet veel later mocht Batsman al naar de kant, een kwartier voor affluiten werd hij gevolgd door Benteke.

Met 29 punten staat Palace op de dertiende plaats in de Premier League, Burnley is met drie punten minder vijftiende.