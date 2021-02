Europa League-tegenstanders van Club Brugge en Antwerp kennen goede generale repetitie in eigen competitie

Dinamo Kiev en Rangers, komende week de tegenstanders van respectievelijk Club Brugge en Antwerp in de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, hebben zaterdag allebei zeges geboekt in hun nationale competitie.

Het Dinamo Kiev van Mircea Lucescu kwam op de veertiende speeldag in de Oekraïense Premier League in eigen huis nochtans 0-1 achter tegen Olimpik Donetsk, maar trok die scheve situatie helemaal recht via twee treffers van aanvaller Artem Besedin (30. en 90.) en eentje van Vitaliy Buyalskyi (77.). Een derde treffer van Besedin werd nog afgekeurd wegens buitenspel.

Met 33 punten uit 14 wedstrijden staan ze aan de leiding in Oekraïne, met vier punten meer dan Shakhtar Donetsk, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft. Club moet donderdagavond aan de bak in de Oekraïense hoofdstad, waar dan temperaturen tot zeventien graden onder nul verwacht worden. Vanaf vijftien graden onder nul kan een wedstrijd wel uitgesteld worden, na overleg tussen de UEFA-waarnemer, scheidsrechter en de betrokken clubs.

Antwerp speelt eerst gastheer voor Rangers, dat op de 29e speeldag in de Schotse Premiership een zuinige 1-0 thuiszege boekte tegen Kilmarnock. Middenvelder Jack Ryan scoorde na 37 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Rangers was er een basisplaats voor Ianis Hagi, de ex-Genkenaar werd in het slot naar de kant gehaald. Ex-Anderlechtenaar Kemar Roofe zit een schorsing uit.

In de stand telt Rangers intussen liefst 21 punten meer dan eerste achtervolger Celtic, dat evenwel twee wedstrijden minder gespeeld heeft.