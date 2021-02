Hoe de 24 jaar oude moord op psychologe Els (33) toch nog opgelost werd

Els Slurink, een 33-jarige vrouw uit Groningen, werd 24 jaar geleden in haar huis vermoord met een messteek recht in het hart. Maar de zaak raakte, tot wanhoop van haar familie, nooit opgelost. Tot een coldcaseteam het dossier vorig jaar van onder het stof haalde en nog een keer alles op alles zette om de dader of daders te vinden.