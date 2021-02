Zware problemen in tunnels wegens ijzel op wegdek

Verschillende tunnels zijn zaterdag volledig of gedeeltelijk afgesloten wegens ijzel op het wegdek. Dat was onder meer het geval in Brussel en Antwerpen. Daar werd de Bevrijdingstunnel gesloten omdat het te gevaarlijk was.

De Bevrijdingstunnel op de A12 richting Antwerpen is zaterdagavond afgesloten omdat ijzel op het wegdek voor gevaarlijke toestanden zorgde. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het gaat om smeltwater dat in de tunnel is gelopen, maar daar geen kant op kan omdat de kolken die normaal gezien water uit de tunnel afvoeren dichtgevroren zijn. Het water dat blijft staan op de nog steeds bevroren ondergrond is opnieuw beginnen aanvriezen en dat maakt het bijzonder glad.

AWV stelt dat de situatie zondag opnieuw zal worden geëvalueerd. Van zodra de temperaturen het toelaten, zullen de kolken worden vrijgemaakt om het water opnieuw te laten afvloeien. Voorlopig blijft de tunnel echter afgesloten. Richting Brussel, in de Jan De Vostunnel, zijn er voorlopig geen soortgelijke problemen gemeld.

Zaterdag moest de brandweer ook twee keer uitrukken naar de Rupeltunnel voor gelijkaardige problemen, zegt Peter Bruyninkx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Ook in Brussel moesten tunnels worden afgesloten. “Dat was eerder deze week ook al het geval. Onder meer in de Leonardtunnel hingen gevaarlijke ijspegels. Ook daar moest de brandweer tussenkomen.”