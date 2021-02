Waarom Valentinus, patroonheilige van de geliefden, werd onthoofd

Sommigen doen er bewust niet aan mee. Anderen geven hun lief zondag op Sint-Valentijn een ruiker bloemen, een flesje parfum of een pikant niemendalletje. Maar waar komt de feestdag van de geliefden eigenlijk vandaan. En wie was die meest gecommercialiseerde heilige uit de geschiedenis eigenlijk?

Volgens een legende leefde er tijdens de regering van keizer Claudius II (268-270) een priester in Rome, genaamd Valentinus. Andere verhalen spreken over een bisschop Valentinus in de stad Terni.

Of het om twee verschillende geestelijken gaat of dat er in de loop van de geschiedenis een verwarring is gebeurd en dat het in feite om een en dezelfde Valentinus gaat, is nooit uitgeklaard.

En ook over wat die Valentinus met liefde te maken heeft, daar zijn historici het nooit over eens geraakt. De meest verspreide verklaring is dat hij soldaten en hun geliefde in de echt verbond, ook al was dat verboden door keizer Claudius II.

Valentinus werd opgepakt toen hij tegen de wil van de keizer op een dag een huwelijk voltrokken had tussen een ongelovige Romeinse soldaat en een jong katholiek meisje. Daarover op het matje geroepen door de keizer zou Valentinus geweigerd hebben om zijn christelijk geloof af te zweren. Als straf werd hij veroordeeld tot de doodstraf.

In die tijd moest je daar niet veel voor gedaan hebben. Eten stelen was genoeg om voor de leeuwen te worden gegooid. Daar werd Valentinus van gespaard. Maar hij werd wel in de gevangenis gegooid in afwachting van de uitvoering van zijn straf.

Imkers, epilepsie en pest

Dat hij nu vooral bekend is als beschermheilige van verliefde koppeltjes en jonggehuwden, weet het Nederlandse blad G-Geschiedenis, is wellicht te danken aan latere middeleeuwse gebruiken. Zo schreef de Engelse schrijver Geoffrey Chaucer in zijn gedicht Parlement van Vogels onder meer: “Sint-Valentijnsdag, wanneer elke vogel zijn partner kiest”.

Aanvankelijk werd Valentinus ook dan niet strikt gelinkt aan de geliefden. Hij was patroonheilige van de imkers. Hij zou ook worden aanroepen tegen epilepsie en de pest. Maar uiteindelijk kreeg hij een van de mooiste feestdagen, die van de verliefden.

Voor de datum 14 februari is er mogelijk wel een verklaring. Al is die verre van romantisch te noemen.

Op 14 februari van dat jaar 268 werd Valentinus onthoofd wegens zijn geloof. Zijn kerkoversten hadden nog op alle mogelijke manieren gratie proberen te bekomen voor hem, maar het was vergeefs. Maar voor de bijl viel, genas Valentinus nog snel op miraculeuze wijze de dochter van een gevangenisbewaker van blindheid, waarna tientallen mensen zich bekeerden tot het christendom.

Zijn relieken bevinden zich nog steeds in de Sint-Valentinusbasiliek in Terni.