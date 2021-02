Wegen zien af door vrieskou en dooi: dit moet je doen bij schade door putten in de weg

De stevige winterprik van de afgelopen week heeft onze wegen geen deugd gedaan. Op verschillende plaatsen zijn al putten de wegen gesignaleerd en gevreesd wordt dat eens de dooi echt is ingetreden, er nog veel meer ellende volgt. Maar waar kan je dat melden als je ergens een put in de weg ziet? Wie moet het herstellen? En wat als mijn wagen beschadigd raakt door een put in het wegdek?