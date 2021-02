Politiehelikopter ingezet voor zoekactie naar vrouw met enkelbreuk in Eisden

Maasmechelen - Boven Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) cirkelde zaterdagavond rond 19 uur de politiehelikopter met zoeklicht. Na een val in het wandelgebied van Terhills, in het Nationaal Park Hoge Kempen, had een vrouw zelf telefonisch contact gezocht met de hulpdiensten. Ze werd met een enkelbreuk afgevoerd.

In het gebied is zaterdag een trail run gestart met verschillende afstanden, waarvan de langste 22,5 kilometer bedraagt. Volgens de brandweerofficier van wacht van de hulpverleningszone Oost-Limburg was de ambulance zaterdag meermaals opgeroepen voor interventies tijdens het loopevenement. Omdat de ondergrond van het bosrijk gebied er enerzijds wat drassig en anderzijds bevroren bij lag, kwamen sommige deelnemers van de trail run ten val.

Drie of vier lopers werden met kwetsuren, zoals onder meer een enkelbreuk, naar de spoedafdelingen van het ziekenhuis in Maaseik, dan wel in Genk overgebracht. De coronaproof editie van de Nationaal Park Trail run vindt verspreid over acht dagen plaats. Zeven van de acht dagen zijn al volzet. Er hadden zich minstens 4.500 deelnemers ingeschreven.

De lokale politiezones Lanaken-Maasmechelen en Maasland waren verwittigd.