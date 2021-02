Aardbeving treft Japanse provincie Fukushima: miljoenen mensen zitten zonder stroom

Door de aardbeving van zaterdagavond (plaatselijke tijd) in de Japanse provincie Fukushima zitten miljoenen mensen zonder stroom. Alleen al in de hoofdstad Tokio viel de elektriciteit uit bij 950.000 huishoudens, citeren Japanse media een woordvoerder van de regering.

Het ging om een zeebeving met een kracht van 7,1 met een epicentrum op 54 km diepte, op 90 km ten oosten van Namie (Fukushima). De beving deed zich voor om 15.07 uur Belgische tijd en was te voelen tot in de hoofdstad Tokio. Er is sprake van meerdere gewonden, maar de schade lijkt gering.

Tepco, de uitbater van de kerncentrale in Fukushima, meldde eerder dat er geen onregelmatigheden vastgesteld zijn in de kerncentrale.

In 2011 werden Fukushima en andere gebieden in het noordoosten van Japan getroffen door een tsunami-catastrofe na een bijzonder zware aardbeving. Meer dan 18.500 mensen kwamen toen om.

De atoomfabriek Fukushima Daiichi viel stil.