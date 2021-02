Na affaire-El-Kaouakibi komt financiering elke partij in het vizier: het einde van de “subsidiejunkies”?

In de nasleep van de affaire-El Kaouakibi komt de partijfinanciering steeds nadrukkelijker in beeld. Het is een oud zeer dat de partijen in ons land allemaal op een bom duiten zitten, waarmee ze nauwelijks weten wat gedaan. Dan ben je al eens sneller geneigd om een nieuweling een stevige duw in de rug te geven, en niet om te kijken wat er met de iets meer dan 100.000 euro gebeurt. En zo’n gespijsde oorlogskas helpt uiteraard ook om de touwtjes stevig in handen te houden. Te stevig zelfs.