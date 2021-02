Ontslagen omdat je foto’s op ‘pikante websites’ staan: kan dat zomaar?

Kan een werkgever iemand op staande voet ontslaan, als blijkt dat dat personeelslid in zijn vrije tijd foto’s op ‘pikante sites’ publiceert? “Zo eenvoudig is het niet”, zeggen experts in het arbeidsrecht. “Wat je in je vrije tijd doet, is jouw zaak. Het wordt pas een probleem als je gedrag een impact heeft op je werk.”