Alexandre Pato, voormalig wonderkind van AC Milan, heeft eindelijk een nieuwe club gevonden

Alexandre Pato heeft een nieuwe club gevonden. De intussen 31-jarige Braziliaan zat bijna zes maanden zonder club nadat zijn contract bij FC São Paulo met wederzijdse instemming ontbonden werd, maar gaat nu in de Verenigde Staten aan de slag bij Orlando City SC.

Pato beleefde zijn beste jaren toen hij op piepjonge leeftijd doorbrak bij AC Milan, waar hij van 2007 tot 2013 actief was. Bij de Milanezen maakte hij 63 doelpunten in 150 wedstrijden. Met hen won hij in 2011 de Italiaanse landstitel. Zelf won hij in 2009 ook de Golden Boy, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan het grootste voetbaltalent dat in Europa speelt. Ter vergelijking: Kylian Mbappé, Matthijs De Ligt, João Felix en Erling Haaland waren de meest recente winnaars van die prijs.

Pato vertrok in 2013 bij Milan om in eigen land bij Corinthians te gaan spelen, maar hij zou zijn carrière nooit helemaal meer op de rails krijgen. Hij werd uitgeleend aan São Paulo en keerde in 2016 een halfjaar op huurbasis terug naar Europa om bij Chelsea te spelen, maar daar kwam hij slechts tweemaal in actie.

Na omzwervingen bij Villarreal en het Chinese Tianjin Quanjian - waar hij onder meer samenspeelde met Axel Witsel - kwam Pato weer in Brazilië terecht bij São Paulo, maar daar vertrok hij afgelopen zomer. Sindsdien zat de 31-jarige Braziliaan zonder club. Tot nu. Bij Orlando City SC zal hij onder meer ploeggenoot worden van de intussen 34-jarige Nani (ex-Manchester United). Ook Pato’s landgenoot Kaka speelde in het verleden nog bij Orlando City.