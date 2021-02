Ze komen meer op straat, ze werken beter samen en ze reiken via sociale media een nieuw publiek de hand. Bij rechts-extremistische groepen in Vlaanderen groeit het zelfvertrouwen, bij de veiligheidsdiensten de ongerustheid.

“Benefiet en kameraadschapsavond” staat op de flyer geschreven in zwart-gele gotische letters. De locatie is ­café Toreken in Lebbeke, maar dat zal pas kort voor aanvang gecommuniceerd worden. Het is ...