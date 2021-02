Paris Saint-Germain komt naast Lille aan de leiding in Ligue 1, achtervolger Lyon gaat de mist in tegen Montpellier

Paris Saint-Germain is voorlopig mee leider in de Ligue 1. De Franse landskampioen won met 2-1 van Nice na goals van Julian Draxler en Moise Kean en komt zo op 54 punten, evenveel als Lille. Die club speelt zondag nog tegen Brest.

PSG wipt dankzij de zege ook over Olympique Lyon in de stand. Lyon had voorlopig alleen leider kunnen worden, maar ging in eigen huis onderuit tegen nummer acht Montpellier. Lyon kwam op achterstand na een goal van Savanier. Paqueta maakte op slag van rust gelijk, maar toen Wahi na de pauze scoorde, kon Lyon niet meer van die opdoffer bekomen: het werd 1-2. Jason Denayer kwam niet in actie. Lyon heeft nu 52 punten, twee minder dan zowel PSG als Lille.