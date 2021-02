Mitch McConnell stemde tegen impeachment, maar acht Trump toch “verantwoordelijk” voor bestorming Capitool

Mitch McConnell Foto: U.S. Senate TV via REUTERS

De leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell, die zaterdag nog tegen een veroordeling van Donald Trump stemde, noemde de oud-president na diens vrijspraak alsnog “verantwoordelijk” voor de dodelijke bestorming van het Capitool.

“Het lijdt geen enkele twijfel dat Trump, feitelijk en moreel, verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen” van 6 januari, verklaarde de invloedrijke senator. Wat Trump voor de start van de rellen heeft gedaan, getuigt van een “schandelijk gebrek aan plichtsbewustzijn”. De relschoppers deden wat ze deden “omdat de machtigste man ter wereld hen had gevoed met leugens” door zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 3 november niet te willen erkennen, aldus nog de Republikein.

LEES OOK. Donald Trump, de Romeinse keizer: waarom weinig Republikeinse senatoren stemden voor impeachment

Dat hij zelf zonet voor de vrijspraak van Trump had gestemd, rechtvaardigde hij door te stellen dat de Senaat niet bevoegd is om de voormalige president te beoordelen omdat die nu maar een gewone burger is. Maar dat neemt niet weg dat Trump wel nog door het gerecht vervolgd kan worden, meende McConnell. “Hij is nog steeds verantwoordelijk voor alles wat hij tijdens zijn ambtstermijn heeft gedaan. Hij is nog niet aan alles ontsnapt”, klonk het tot slot.

Trump werd beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers tot een opstand, wat uitmondde in de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. Hij werd echter zaterdag door de Senaat vrijgesproken.