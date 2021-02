Trump opnieuw vrijgesproken: “Ik kijk ernaar uit om dit grootse avontuur verder te zetten”

De Amerikaanse ex-president Donald Trump, die zaterdag door de Senaat werd vrijgesproken van het aanzetten tot opstand, heeft beloofd dat hij zal blijven opkomen voor de “grootsheid van Amerika”. “Onze magnifieke, historische en patriottische beweging, Make America Great Again, staat nog maar aan het begin”, aldus Trump, die zich opnieuw voordeed als het slachtoffer van een “heksenjacht”.

“Ik heb in de loop van de komende maanden veel te delen met jullie en ik kijk er naar uit om dit ongelooflijke avontuur (...) verder te zetten”, klonk het. De voormalige president gaf verder geen details over hoe hij zijn politieke toekomst ziet.

Trump bedankte voorts alle senatoren “die trots de Grondwet hebben verdedigd”, en bestempelde het afzettingsproces als een zoveelste “nieuwe fase in de grootste heksenjacht ooit”. “Geen enkele andere president is ooit op die manier behandeld”, zei hij. Trump had het op geen enkel moment over de zeven Republikeinen die voor zijn afzetting hebben gestemd.

Uiteindelijk stemden zaterdag 57 senatoren (50 Democraten en 7 Republikeinen) voor en 43 tegen. Daardoor werd de nodige tweederdemeerderheid niet bereikt.

