De vergeten wereldrecordhouder: Jean-Paul Praet liep 35 jaar geleden 100 kilometer in 6 uur en 3 minuten

Oost-Vlaming Jean-Paul Praet (65) verpulverde 35 jaar geleden het wereldrecord op de 100 kilometer. Maar zijn tijd – 5 minuten sneller dan het huidige record – haalde nooit de boeken, mede omdat het parcours in Torhout niet officieel was opgemeten. En dan waren er nog de roddels van andere atleten dat hij een binnenweg had genomen. “Verzinsels”, zegt Praet.