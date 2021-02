Laatste winnaar van de Elfstedentocht gestart aan ‘officieuze tocht’: “We zijn klaar om te ‘klunnen’”

Henk Angenent probeert zondag opnieuw de Elfstedentocht te rijden. De winnaar van de laatste editie in 1997 denkt dat het ijs in Friesland goed genoeg is om de tocht te maken.

Hij is om 08.00 uur vanaf de vaart de Zwette vertrokken met enkele goede vrienden en familieleden, onder meer zanger Syb van der Ploeg en zijn broer. Er is geen officiële wedstrijd, maar het gros van het parcours is berijdbaar, meent hij. “De mannen hebben gisteren nog de route gecontroleerd”, zegt de voormalige spruitjesteler annex professionele schaatser aan De Telegraaf. “Het ijs is niet zo goed als in 1997. Maar langer wachten was onverantwoord. En we zijn klaar om te klunen.”

Klunen is een van oorsprong een Fries woord. Het betekent ‘lopen op schaatsen’ op plaatsen waar het ijs niet dik genoeg is of er slecht bijligt.

“Ik ben weer redelijk fit nu”, zei hij nog aan de Leeuwarder Courant. “We fietsen hem altijd met een groep op Tweede Pinksterdag en we zijn ook fanatieke schaatsers. We hebben altijd gezegd dat we hem een keer willen schaatsen met z’n allen. Die kans is nu enigszins mogelijk, dan gaan we dat gewoon doen.”