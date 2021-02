Jurgen Klopp gooit de handdoek in de ring: “We denken niet meer aan de titel, we zijn niet gek”

Liverpool lijkt zaterdag zijn laatste kans om zichzelf op te volgen als kampioen in de Premier League te hebben vergooid. De Reds gaven een 0-1-voorsprong op bezoek bij Leicester City domweg uit handen (3-1-verlies) en even later won leider Manchester City vlot met 3-0 tegen Tottenham. De kloof met Man City - dat nog één wedstrijd extra heeft - bedraagt nu al dertien punten.

“Dus je geeft de strijd om de landstitel op?” Die vraag kreeg Liverpool-trainer Jurgen Klopp zaterdag na afloop op de persconferentie voor de voeten geworpen. “Ja”, zuchtte de Duitser. “Ik kan het niet geloven, maar mijn antwoord is ja. Ik denk niet dat we de kloof nog kunnen dichten. We denken niet meer aan de titel, we zijn niet gek.”

A dejected Jurgen Klopp has accepted that back-to-back titles for Liverpool won't happen this season.



Liverpool telt nu al 24 punten minder dan na 24 speeldagen vorig seizoen. Het verloor nu voor het eerst sinds november 2014 drie wedstrijden op een rij. Vooral de hoge blessurelast in de defensie speelt de titelverdediger parten. Zonder onder meer sterkhouder Virgil van Dijk oogt het allemaal erg onzeker achterin. Ook tegen Leicester City ging de verdediging - met doelman Alisson in een hoofdrol - aan het flateren.

“We scoorden een geweldig doelpunt, maar kregen een vreemde goal tegen waarbij ik denk dat het buitenspel was. En de 2-1 is een misverstand. Dat had een te grote impact op de wedstrijd. We moeten fouten en misverstanden vermijden. Vandaag hebben we dat niet gedaan. De rest van de wedstrijd was echt goed. Eerst moeten we opnieuw presteren - de resultaten zijn enorm gerelateerd aan de prestatie.”