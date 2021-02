Man aangevallen met sabels en machetes in Charleroi

In Charleroi hebben vijf mensen zaterdagavond een man aangevallen met machetes en een sabels. Dat meldt het parket van Charleroi zondag, na berichten van lokale media. Een van de verdachten, die op de vlucht was, is gearresteerd.

Op de Jacques Bertrandlaan in Charleroi werd zaterdagavond rond tien uur de hulp van de lokale politie gevraagd na een gewelddadige aanval. Een man lag er gewond op de grond nadat hij werd aangevallen door vijf mensen met sabels en machetes. “Het slachtoffer is geraakt in de benen, borst en het gezicht”, aldus het parket van Charleroi.

De man werd met zijn verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels geopereerd en zijn toestand zou stabiel zijn. Volgens ooggetuigen zijn de daders na de aanval weggevlucht in auto’s.

Een van de daders werd een paar uur na de overval geïdentificeerd en opgepakt. “Hij wordt later op de dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, aldus het parket van Charleroi.