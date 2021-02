Catalanen trekken naar stembus voor regionale verkiezingen: test voor separatistische beweging

Ondanks hoge coronacijfers zijn in de Spaanse regio Catalonië zondagmorgen de verkiezingen voor een regionaal parlement begonnen.

De regionale regering, waar separatisten momenteel de meerderheid hebben, had een verzoek ingediend om de verkiezingen uit te stellen tot 30 mei wegens de coronacrisis, maar het hooggerechtshof verwierp dat verzoek.

Vanwege de pandemie zou de opkomst laag uitvallen. Dat zou in het voordeel van de separatisten kunnen spelen, van wie de kiezers meer gemotiveerd zouden zijn.

Zelfs mensen in quarantaine en besmette mensen kunnen gaan stemmen, want het laatste uur van de stembusslag (19.00 tot 20.00 uur) is voor hen voorbehouden. Velen stemden reeds per brief. Volgens opiniepeilingen kunnen voor- en tegenstanders van afscheiding van de regio even sterk worden. De eerste prognoses zouden kort na het sluiten van de stemlokalen komen.

Separatistische lakmoesproef

Deze verkiezingen worden gezien als een lakmoesproef voor de separatistische beweging in de regio. Want opiniepeilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders van de afscheiding van Spanje. De twee kampen zijn al jaren min of meer gelijk verdeeld. De socialisten, die in Madrid aan de macht zijn, hopen nu de separatistische meerderheid te kunnen breken met hun belangrijkste kandidaat, de voormalige minister van Volksgezondheid Salvador Illa.

Als hij de verkiezingen zou winnen, betekent dat echter niet dat hij meteen president van de regio wordt. Want hoewel de separatisten onderling ook heel verdeeld zijn, zouden ze samen nog steeds een meerderheid in het parlement kunnen vormen.

“De vorming van de regering zal gecompliceerd zijn en nieuwe verkiezingen kunnen niet worden uitgesloten”, waarschuwt Antonio Barroso van het analysebureau Teneo. Volgens hem hebben “de separatisten een betere kans om een regering te vormen”.

De vraag is dan welke separatistische partij de grootste wordt: het liberaal-conservatieve Junts per Catalunya (JxCat) van voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont of het linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Naar aanleiding van de verkiezingen kregen acht separatistische leiders, die na het onwettig verklaarde onafhankelijkheidsreferendum in 2017 tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, een speciaal regime in de gevangenis. Zo verblijven ze in een open afdeling: ze moeten enkel in de gevangenis overnachten, maar mogen overdag aan verkiezingsbijeenkomsten deelnemen.

De verkiezingen in Catalonië, de vijfde in tien jaar tijd, zijn er gekomen er nadat de Catalaanse separatistische regeringsleider Quim Torra eind september uit zijn ambt werd gezet wegens ongehoorzaamheid. Dat gebeurde nadat hij weigerde separatistische symbolen te verwijderen van publieke gebouwen voor de parlementsverkiezingen in april 2019. Torra verzocht daarop het Grondwettelijk Hof om zijn afzetting op te schorten. Hij vond dat het besluit van de rechters om hen af te zetten een politieke gemotiveerde stap was om de Catalaanse regering omver te werpen.