Zware brand verwoest villa, koppel tachtigers geëvacueerd door raam: “Bluswater vroor meteen aan door vrieskou”

Koekelare -

Een zware uitslaande brand vernielde zaterdagnacht een villa in de Vlaanderenstraat in Koekelare. In het huis woont een koppel vijftigers en een koppel tachtigers. Drie van hen moesten via het raam boven de carport geëvacueerd worden. “Het ging om een intense en moeilijk te bestrijden brand”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere.