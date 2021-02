Cijfers in dalende lijn: aantal patiënten in ziekenhuis op laagste peil sinds 12 oktober

Op dit moment liggen er minder dan 1.600 patiënten in het ziekenhuis met COVID-19, blijkt zondag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is het laagste aantal sinds 12 oktober.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft verder dalen. Tussen 7 en 13 februari belandden elke dag gemiddeld 121,4 COVID-patiënten in het ziekenhuis, een daling met 5 procent in vergelijking met de week voordien. Er liggen nu 1.568 patiënten in het ziekenhuis, dat is het laagste aantal sinds 12 oktober, toen waren er 1.473 ziekenhuisbedden bezet. De piek werd bereikt op 3 november, toen er 7.461 patiënten in het hospitaal lagen.

Van die 1.568 patiënten vertoeven er 298 op intensieve zorgen. Dat is een lichte stijging van 2 procent in vergelijking met een week eerder.

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalde met 17 procent. Tussen 4 en 10 februari werden elke dag gemiddeld 1.949,9 nieuwe besmettingen geregistreerd. De daling is zichtbaar in alle provincies, maar is het meest uitgesproken in Limburg (-37 procent), Waals-Brabant (-30 procent) en Vlaams-Brabant (-26 procent). Ook in alle leeftijdscategorieën is een daling op te tekenen, bij de 90-plussers is die het grootst (-31 procent).

De voorbije periode is er wel opmerkelijk minder getest. Tussen 4 en 10 februari werden dagelijks gemiddeld 48.816 testen uitgevoerd, 7 procent minder dan de week ervoor. De positiviteitsratio bevindt zich nu op 5 procent, wat wil zeggen dat 5 op de 100 testen een positief resultaat geven.

Het aantal overlijdens is de voorbije periode min of meer stabiel gebleven. Afgelopen week stierven dagelijks gemiddeld 41 COVID-patiënten, een daling van 1,4 procent. Het totale aantal overlijdens als gevolg van het coronavirus bedraagt nu 21.634.

Ondertussen hebben, volgens de meest recente cijfers, al zowat 365.400 Belgen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 3,2 procent van de bevolking. Zowat 178.125 Belgen kregen al een tweede prik, daarmee is 1,6 procent van de Belgen al volledig gevaccineerd.