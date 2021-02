Twintigtal arrestaties na feministische betoging in Sint-Gillis

Brussel - Op het Marie Jansonplein in Sint-Gillis heeft zaterdagavond een feministische betoging plaatsgevonden waaraan een honderdtal mensen heeft deelgenomen. Die betoging was niet aangevraagd of toegelaten, maar werd door de gemeentelijke overheden getolereerd. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst).

Net voor de avondklok inging, heeft de politie wel een twintigtal deelneemsters aan de betoging administratief opgepakt. “Zij wilden de omgeving niet verlaten, verstoorden de openbare orde en hielden zich niet meer aan de coronamaatregelen”, klinkt het bij de politie.

De ‘Reclaim the Night’-betoging ging uit van Feminists Fight Back, een feministisch en solidair netwerk, dat opgeroepen had te betogen op de vooravond van Valentijn, “als een manier om zich af te zetten tegen een feest dat alle heteroseksuele normen helpt romantiseren”, klinkt het op de Facebook-pagina van het evenement.

“Wij willen mobiliseren omdat huiselijk geweld en geweld binnen het gezin, dat vooral meisjes en LGBTQI+-jongeren treft, tijdens de lockdown toegenomen is, net zoals het lastigvallen op internet en op straat en de verspreiding van intieme beelden zonder toestemming”, gaat het verder. “Veel sekswerkers zitten zonder sociale bijstand en zonder inkomen. Sinds begin 2021 zijn er in België al minstens twee femicides gepleegd. Verloskundig geweld is nog steeds een probleem, en het wetsontwerp dat abortus moest versoepelen werd opgeofferd ten gunste van de overhaaste vorming van een nieuwe regering.”

Volgens de initiatiefneemsters voor de betoging waren de Brusselse volkswijken tijdens de coronacrisis opnieuw het voornaamste doelwit en de eerste slachtoffers van politiegeweld, met doden tot gevolg.

“Evenmin zijn wij het politiegeweld vergeten dat de politiebrigade UNEUS in augustus tegen drie jonge vrouwen heeft gebruikt, nadat zij door een man waren lastiggevallen. De politie had het geweld gerechtvaardigd door hen ervan te beschuldigen “licht gekleed” te zijn.”

De politie was in groten getale aanwezig maar volgens de woordvoerster vielen er behalve de administratieve aanhoudingen geen incidenten te noteren.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)