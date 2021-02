Wordt ook Charleroi - Club Brugge afgelast? Veld is deels keihard bevroren

De kans dat de match tussen Charleroi en Club Brugge vanavond om 18u15 niet doorgaat is bestaande. Dat melden beide teams. Op sommige stukken van het veld van Charleroi ligt nog sneeuw en is het keihard bevroren. Club Brugge houdt er rekening mee dat de scheidsrechter de wedstrijd zal afgelasten.

De definitieve keuring gebeurt om 16u00. “Om 12u30 heeft een andere ref het veld al eens geïnspecteerd. Zijn oordeel: hard, bevroren op plaatsen maar niet gevaarlijk”, meldt Charleroi. Het gaat om de strook in de schaduw van de hoofdtribune. Daar komt amper zon en ligt er al twee weken slecht bij. Een afgelasting zou een groot probleem van de kalendermaker betekenen. Want als Club Brugge Europees en in de beker doorstoot, kan de match niet ingehaald worden voor 21 april. Dan is de reguliere competitie in principe al afgelopen.

Zaterdag werden ook al Waasland-Beveren - Eupen en Oostende - Genk afgelast omwille van een onbespeelbaar veld. Volgens het interne reglement van de Pro League riskeert Charleroi net als Waasland-Beveren en Oostende een boete van 50.000 euro: dat is het tarief wanneer geoordeeld wordt dat een wedstrijd niet kan doorgaan als gevolg van het niet voldoende onderhouden, beschermen en verwarmen van het speelveld.

Later meer...