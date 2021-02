CD&V wil nationale campagne voor duidelijke huisnummers en straatnamen

CD&V wil een campagne lanceren voor duidelijk leesbare huisnummers en straatnamen. Volgens de initiatiefnemers kunnen de hulpdiensten nog te vaak het juiste adres niet vinden.

“In het belang van de veiligheid van iedereen en het snel ter plaatse kunnen zijn van de juiste gepaste hulp, wordt er best een nationale campagne uitgerold”, meldt CD&V-voorzitter Joachim Coens samen met de initiatiefnemers - Kamerleden Franky Demon en Nathalie Muylle en burgemeester van Roeselare, Kris Declercq - in een persbericht.

De campagne heeft als bedoeling om mensen te sensibiliseren inzake het belang van goed leesbare huisnummers. Het idee voor deze nationale campagne vloeide voort uit lokale initiatieven. Onder meer in Roeselare heeft de brandweer bewoners van huizen met voortuinen al opgeroepen om een goed leesbare huisnummer op de brievenbus aan te brengen. “Hang een duidelijk zichtbaar huisnummer op, in een contrasterende kleur. Tierlantijntjes hoeven niet. Doe de test of het nummer van het midden van de weg zichtbaar is en ga er niet van uit dat het bij jou nooit nodig zal zijn”, aldus de brandweer.

“Voor brandweerlieden of ambulanciers is het bijzonder moeilijk werken wanneer zij een adres niet kunnen terugvinden”, zegt Kamerlid Franky Demon nog. “Dat geldt zeker in noodsituaties. Een nationale campagne moet mensen bewust maken dat duidelijke straataanduidingen en huisnummers soms het verschil maken tussen leven en dood.”