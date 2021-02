Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken haalt busje pepperspray boven in VTM-studio

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft tijdens zijn gesprek in de studio van het VTM-Nieuws een busje pepperspray bovengehaald. Pepperspray is in ons land een verboden wapen.

Van Grieken toonde de pepperspray in nasleep van het nieuws dat leden van Schild en Vrienden, onder wie Kamerlid Dries Van Langenhove, worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor ­inbreuken op de racisme- en de wapenwetgeving.

“We lazen de afgelopen drie jaar alsof er een rechtse al-Qaida in de maak was, terwijl het om handel in pepperspray ging”, aldus Van Grieken. “Als dat verboden wapenbezit is, dan zal je veel mensen moeten veroordelen”. De VB-partijvoorzitter vindt “dat elke vrouw in Vlaanderen pepperspray op zak moet hebben” en zegt dat zijn partij zelf een voorstel zal indienen om pepperspray te legaliseren.

Dries Van Langenhove

Van Grieken gaat ervan uit dat het doorverwezen Schild & Vrienden-kopstuk en Kamerlid Dries Van Langenhove vrijgesproken zal worden.

Ook vijf andere leden van Schild & Vrienden hebben rechtstreekse banden met het VB, maar volgens Van Grieken gaat het om “berichten in de privésfeer”. Van Grieken herhaalt dat hij de bewuste memes “gruwelijk” en “grotesk” vindt en dat hij ze ook niet zou tolereren binnen zijn partij. Maar de bewuste berichten werden gedeeld “in de privésfeer”. “Daar kan men als werkgever niet tegen optreden”, aldus Van Grieken.

