Vip in coronatijd? Dan moet je zelf je eten opwarmen

Als het peloton straks over Vlaamse kasseien dokkert, zal dat nog altijd zonder supporters langs de kant van de weg zijn. Maar wél met vips. Niet in een tent op de Oude Kwaremont, wel thuis in de zetel. Op hun pantoffels en met een foodbox vol lekkers op tafel. “Het is belangrijk om als club of organisator iets speciaal te doen voor sponsors. Want zonder hen kunnen we niet.”