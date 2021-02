Vrijspraak Trump: wat betekent dat voor zijn kans op herverkiezing? En waarom maakte Mitch McConnell Trump af en stemde hij toch tegen impeachment?

Nog nooit hebben zeven senatoren van dezelfde partij als de (in dit geval voormalige) president voor een impeachment gestemd. Maar dat was niet genoeg om Trump schuldig te verklaren voor de dodelijke rellen in en rond het Capitool op 6 januari. En al zeker niet genoeg om Trump definitief af te schrijven. “Trump blijft de Republikeinse partij de komende jaren gijzelen.”