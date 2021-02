Jonge mama Lindsay (28) plots overleden in haar woning: “Twee weken geleden liet ze haar bloed nog testen en alles was in orde”

Jabbeke / Brugge -

De 28-jarige moeder die vrijdagmorgen dood in haar woning in Varsenare werd aangetroffen, stierf een natuurlijke dood. Dat wees het onderzoek uit. Er was dan ook geen tussenkomst van derden. “Ze liet twee weken geleden haar bloed nog testen. En alles was in orde”, zegt haar vader.