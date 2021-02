REACTIES. Frank Vercauteren over het gelijk van de ref “zelfs al heeft hij ongelijk”, Ritchie De Laet over Rode Duivels

De topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League tussen Standard en bekerhouder Antwerp is zondagnamiddag op Sclessin op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Hieronder enkele reacties.

De Laet: “Ikke!? Rode Duivel? Dat zou mooi zijn”

Antwerp-verdediger Ritchie De Laet: “De eerste tien minuten waren niet om aan te zien. Niemand wilde in duel gaan, zo krijgen we die penalty tegen. Aan het einde van de eerste helft hebben we de match overgenomen van Standard en in de tweede helft ook, vind ik. Ik heb geprobeerd om de ploeg aan te jagen. Door de staat van het veld was het moeilijk om jezelf in balans te houden. Langs een van de kanten was het echt beton en ook aan de buitenkanten. Het is jammer dat Lamkel Zé die kans oog in oog met de doelman mist. Zolang hij belangrijk blijft en minder fratsen uithaalt dan voorheen, is het goed.”

De Laet kreeg nog de vraag of hij een selectie voor de Rode Duivels verwacht. “Ikke!? Rode Duivel?”, reageerde hij verbaasd. “Dat zou mooi zijn, ik probeer gewoon belangrijk te zijn voor Antwerp. Laat ons hopen, we zullen wel zien wat er gebeurt in maart.”

Vercauteren: “Er waren heel veel discussiepunten”

Frank Vercauteren vond dat Antwerp meer punten had verdiend. “We begonnen heel slecht. Het ontbrak ons aan vechtlust, maar ik ben blij met de prestatie en de reactie van mijn team. Maar we hadden twee punten meer moeten hebben. We wisten dat het veld niet ideaal lag, daar moesten we ons aan aanpassen.”

De Antwerp-trainer controleerde op een smartphone enkele beelden na de wedstrijd. “Juist is juist, maar ik denk dat we heel veel beelden nog eens gaan moeten herbekijken. Er waren heel veel discussiepunten, veel momenten waarop getwijfeld werd. We gaan dat eens rustig bekijken, maar de scheidsrechter heeft altijd gelijk, zelfs al heeft hij ongelijk.”

Lamkel Ze speelde opnieuw een uitstekende partij, hoe moet dat verder als Mobkani terug komt? Moet Lamkel Zé dan op de bank? “Daar moeten we over nadenken, maar voorlopig is dat nog te vroeg. Het is altijd leuk als we meerdere keuzes hebben, maar ik denk wel dat ze samen kunnen spelen.”

