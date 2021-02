Anderlecht-huurlingen in vorm: Dimata en Zulj maken winning goal, ook Thelin scoort

Espanyol heeft met 1-2 gewonnen van Mallorca dankzij Anderlecht-huurling Landry Dimata. Espanyol kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Mallorca scoorde vroeg in de tweede helft de gelijkmaker. Dimata, die was ingevallen, legde in de 73ste minuut de winning goal in het mandje. Het was pas de tweede keer dat hij mocht meedoen bij de Spaanse club. Ook enkele andere Anderlecht-huurlingen kenden een goede dag. Peter Zulj scoorde voor de Turkse ploeg Göztepe het winnende doelpunt vanop de penaltystip tegen Basaksehir (2-1). En ook Isaac Thelin scoorde. Thelin maakte het enige doelpunt voor Kasimpasa in het verloren duel tegen Galatasaray (2-1).