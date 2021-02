Personenwagens botsen frontaal in Steendorp: twee vrouwen zwaargewond

Temse - In de Kapelstraat in Steendorp zijn deze middag twee vrouwen zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. In een flauwe bocht kwamen twee personenwagens frontaal met elkaar in aanrijding nadat één van de wagens van zijn rijvak afweek.

De klap was hevig en beide bestuursters moesten door de brandweer uit hun voertuig bevrijd worden. Ze werden vervolgens naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Beide wagens waren rijp voor e schroothoop en werden getakeld. De brandweer had ook nog heel wat opruimwerk. De Kapelstraat was anderhalf uur afgesloten voor het verkeer.