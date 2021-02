Politie: “Standaardformulier voor verklaring op eer nog niet bij iedereen bekend”

De politie is zaterdag begonnen met strenge controles aan de landsgrenzen. Nog tot 1 april zijn niet-essentiële reizen van en naar ons land verboden, maar de vrees was dat met de start van de krokusvakantie dat verbod niet altijd even goed nageleefd zou worden. Voor cijfers is het nog te vroeg, maar vanop het terrein vangt de federale politie wel op dat de meeste mensen die de grens willen oversteken in orde zijn. “Alleen horen we vaak dat mensen de weg niet vinden naar het standaardformulier voor de verklaring op eer”, zegt Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie.

Eerder deze week had Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP), bevestigd dat er aan de grenzen gestructureerde acties en gerichte patrouilles komen. “Wie een overtreding maakt, krijgt per persoon een boete, en wordt teruggestuurd.”

Voor uitzonderingen zoals grensarbeiders of reizen omwille van dwingende gezinsredenen stellen zich dus geen problemen. Op de site info-coronavirus.be kunnen reizigers een verklaring op eer invullen waarin ze de reden voor hun verplaatsing aangeven. Dat formulier blijkt echter nog niet genoeg bekend. “Zo werd een ouder koppel tegengehouden dat een zelfgeschreven verklaring bij had”, zegt Verdegem. “Die mensen hebben geen boete gekregen, want waren te goeder trouw en in hun recht. Maar los daarvan is het wel handig als mensen meteen de juiste documenten bij hebben.

Federaal minister voor Groen Petra De Sutter en Waals minister-president Elio Di Rupo gaven zondag op RTL-TVi nog aan dat het verbod op niet-essentiële rezien mogelijk al voor 1 april wordt ingetrokken. De maatregel zal geëvalueerd worden op het volgende Overlegcomité van 26 februari.