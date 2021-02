Nieuwe Brugse spits scoort bij debuut, maar Union herpakt zich na bekernederlaag tegen Anderlecht en loopt vijftien punten uit

De bekernederlaag tegen Anderlecht lag Union nog op de maag. Het kwam al vroeg op achterstand tegen rode lantaarn Club NXT, maar opnieuw zette superspits Dante Vanzeir de scheve situatie recht: 3-1. Union telt voorlopig liefst vijftien punten voorsprong.

Drie dagen na de komst van Anderlecht was met Club Brugge een andere grootmacht van het Belgisch voetbal te gast in het dit keer zonovergoten Joseph Marienstadion. Niet het grote Club echter maar de jongere versie, Club NXT dus. Leider Union had de zware 0-5 nederlaag tegen buurman Anderlecht duidelijk nog niet helemaal verteerd. Felice Mazzu herkende zijn ploeg weer niet meer en begon meteen met een achterstand. Jonas Bager moest in de eerste minuten lang verzorgd worden en moest zelfs even aan de bank verder klaargestoomd worden.

Brugse debutant scoort

Zeker geen reden om met tien tegen elf nonchalant te worden, ook al is het dan de eerste tegen de laatste. Loïc Lapoussin dacht daar helemaal anders over en speelde heel slordig, veel te kort terug op Moris en de Venezolaan Daniel Pérez nam het geschenk in dank af. Een droomdebuut voor de nieuwe spits van Club NXT die medio vorige maand werd aangetrokken en net als Badji in de heenronde eerst de tijd krijgt om zich aan te passen in 1B.

?? | Debutant Daniel Pérez scoort meteen na een defensieve blunder bij @UnionStGilloise! ?? #USGNXT pic.twitter.com/9Ep6TpsG2V — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 14, 2021

Bij Club NXT dat met Sabbe en Mbamba twee jongens van amper zestien jaar opstelde, zat ook een andere coach op de bank. Rik De Mil moest na zijn kritiek op de wedstrijdleiding twee weken geleden in Seraing op de tribune zitten. Assistent Tim Smolders nam over en zag hoe Union meteen druk zette en op zoek ging naar de gelijkmaker.

Mehlem haalde de achterlijn maar er was niemand om de voorzet binnen te tikken en Undav probeerde het van ver. Er was echter een verre uittrap van Moris nodig om het evenwicht te herstellen. Wie anders dan Dante Vanzeir bleef rustig en werkte beheerst af. Union eiste wel het balbezit op maar het jonge Club stond goed in de organisatie en doelman Shinton ging een paar keer net op tijd in de voeten. Bij Union begonnen ze behoorlijk nerveus te worden en Mazzu zocht zelfs de verbale discussie met de Brugse bank.

Club NXT met tien

Ook na de rust werd vroeg gescoord. In hetzelfde doel als in de eerste helft maar door de thuisploeg dit keer. Fuakala hield Vanzeir tegen in de zestien en met enige vertraging gaf de jonge ref Denil strafschop en geel. Vanzeir zette ook de strafschop perfect om. Scheidsrechtersbaas Frank De Bleeckere zat in de tribune en misschien was dat de reden waarom De Nil soms te laat of vreemd ingreep.

De ene overtreding bleef onbestraft, een ogenschijnlijk mindere zware werd meteen gevolgd door geel. De Brugse kapitein Xander Blomme kreeg zelfs zijn tweede en Club NXT moest bijna een halfuur met tien man verder. De boeken konden meteen toe. De leider speelde op zekerheid al waren er nog pogingen van Undav en Vanzeir die maar nipt over kopte. Christian Burgess kopte wel nog raak na een via de ingevallen Labeau gedevieerde corner. Via de ingevallen De Smet troffen de jonge Bruggelingen nog de paal en Moris kon zich nog een keer tonen bij de rebound.

Omdat vrijdag de match tussen RWDM en Seraing werd uitgesteld, loopt Union voorlopig vijftien punten uit.