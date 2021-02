Charleroi reageert na afgelaste topper tegen Club Brugge: “We hebben er alles aan gedaan om te spelen”

Het hing al de hele dag in de lucht, en om iets voor 17 uur besliste scheidsrechter Lothar D’Hondt dat de topper tussen Charleroi en Club Brugge niet kon gespeeld worden. Het veld lag er nochtans – gezien de omstandigheden – redelijk bij, maar vooral de zone voor de dug-outs en het strafschopgebied voor de bezoekende tribune baarden zorgen.

“We kunnen op deze manier de veiligheid van de spelers niet garanderen”, aldus D’Hondt, die om 15u45 een eerste inspectie deed. “Toen nog op gewone schoenen, maar ik wou ook de situatie bekijken met voetbalschoenen. Gezien de zon was gaan liggen, was verbetering ook niet mogelijk.” Dat was om 16u45, toen hij na een tweede inspectie besloot dat de match niet kon plaatsvinden.

Beide clubs reageerden begripvol op de afgelasting, al hoopte Charleroi in de loop van de dag wel op een andere beslissing. Om 13 uur kwam scheidsrechter Nicolas Laforge, die vanavond Cercle – Anderlecht fluit, al een langs. Hij gaf een eerder positief advies, in tegenstelling tot Lothar D’Hondt.

“We begrijpen de beslissing”, aldus Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur bij Charleroi, die de situatie schetste. “Zondag speelden we nog tegen Zulte Waregem, en direct na de wedstrijd hebben we het doek over het veld gelegd. Gezien de zware sneeuwval zijn we vrijdag begonnen met die te ruimen en hebben we sindsdien dag en nacht gewerkt met vijftien mensen. Natuurlijk zou ik ook liever veldverwarming hebben, maar er zijn nu eenmaal twee opties in het bondsreglement. Met een dag extra had het wellicht geen probleem geweest, maar we hebben de weersomstandigheden natuurlijk niet in de hand. Maar we hebben er alles aan gedaan om te spelen.”

Charleroi maakt zich alvast op om zijn dossier te verdedigen. “We hebben nog even tijd, maar natuurlijk weten we dat er een financiële sanctie zal volgen. Al was de Pro League op de hoogte van de situatie, we staan sinds dinsdag permanent in contact met hen.”