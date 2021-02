Opnieuw kritiek op VAR na Beerschot - KV Mechelen: winnend doelpunt telt ondanks duidelijk buitenspel

KV Mechelen boog tegen Beerschot in extremis nog een achterstand om in een zege. Malinwa ging met 1-2 winnen, hoewel het winnende doelpunt van Druijf eigenlijk niet had mogen tellen. Toen Rob Schoofs gelanceerd werd door Onur Kaya, stond Schoofs immers buitenspel. Schoofs gaf daarna de assist voor het doelpunt van Druijf, dat ondanks tussenkomst van de VAR gewoon doorging. De VAR zou het bovenstaande beeld niet te zien hebben gekregen, al is dat niet bevestigd.