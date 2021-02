Radja Nainggolan pakt nog eens uit met ‘tomahawk tackle’, maar Cagliari kan ook tegen Atalanta niets rapen

Radja Nainggolan heeft zondagnamiddag op de 22e speeldag in de Italiaanse Serie A met Cagliari geen punten kunnen sprokkelen in het thuisduel tegen Atalanta. Het werd 0-1, na een doelpunt in de slotminuten van Luis Muriel.

Nainggolan pakte nog eens uit mer een ‘tomahawk tackle’ maar werd een kwartier voor affluiten al naar de kant gehaald.

?? | Wat hebben we deze ‘tomahawk tackle’ van Radja Nainggolan gemist. ??#CagliariAtalanta pic.twitter.com/JcFLIBCUQE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 14, 2021

Voor Cagliari begint het er stilaan wel erg slecht uit te zien in de Serie A. In alle competities samen konden ze nu al vijftien wedstrijden op rij niet meer winnen. De laatste zege in de Serie A dateert van 7 november tegen Sampdoria. In de laatste negen competitiewedstrijden werd er één punt gesprokkeld. In de stand zijn ze met vijftien punten dan ook naar de achttiende stek gezakt, een degradatieplaats.