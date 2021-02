Jérémy Doku kan al voor de vijfde keer op rij niet winnen met Rennes

In de Franse Ligue 1 was er een nederlaag voor Stade Rennes en Jérémy Doku. In eigen huis werd er met 0-2 verloren van Saint-Etienne. Denis Bouanga (27.) en Arnaud Nordin (71.) zorgden voor de doelpunten. Voor Rennes is het al de vijfde wedstrijd op rij zonder zege. Onze landgenoot speelde de hele wedstrijd en liep na 37 minuten tegen een gele kaart aan. In de stand is Stade Rennais nog steeds vijfde.