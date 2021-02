Chef voetbal Ludo Vandewalle is hard voor de Pro League na ellende van afgelastingen: “De amateurs van Europa”

Als de grond op Mambourg niet zo hard bevroren als beton was geweest, was Mehdi Bayat erdoor gezakt van schaamte. De bondsvoorzitter, zwaargewicht in de raad van bestuur van de Pro League is er na een week van hetzelfde koude weer niet in geslaagd de wedstrijd te laten plaatsvinden. Het Belgisch profvoetbal anno 2021 is nog altijd amateurisme ten top. De VAR wordt ook steeds meer een drama.