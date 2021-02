Verdachte opgepakt voor ongeval waarbij broertje en zusjes omkwamen

De politie heeft een chauffeur opgepakt die betrokken zou zijn bij het verkeersongeval in Moeskroen waarbij twee kinderen van 4 en 8 jaar omkwamen. Dat melden Franstalige media. De man zou zonder rijbewijs hebben gereden.

Na een kleine aanrijding in Dottenijs kregen twee chauffeurs zaterdagmiddag ruzie over wie verantwoordelijk was. Het kwam tot een schermutseling waarbij wat geduwd en getrokken werd, waarna de chauffeur van een Volkswagen Polo de vlucht nam. De andere betrokkene in de aanrijding zette daarop de achtervolging in met zijn Opel Astra. Toen hij het voertuig aan hoge snelheid probeerde in te halen op de RN58 Dottenijs-Moeskroen, werd hij bijna letterlijk van de baan gereden.

De auto raakte wellicht een boordsteen en reed te pletter tegen een verlichtingspaal. De balans was zwaar: op de achterbank kwamen de twee stiefkinderen van de chauffeur om. Louhan en Leyla (8 en 4 jaar). Ze waren op slag dood.

De bestuurder die het ongeval vermoedelijk heeft veroorzaakt, pleegde vluchtmisdrijf maar zou nu opgepakt zijn, weet Sudinfo.be. Het zou om een man uit het Noord-Franse Tourcoing gaan. Mogelijk is er intussen nog een tweede verdachte verhoord, maar dat is niet bevestigd.

Het parket heeft zaterdagavond een onderzoek geopend naar opzettelijke belemmering van het verkeer en doodslag.

Op de plaats van het drama werden gisteren bloemen en knuffels neergelegd voor de kinderen. Hun stiefvader, die nog niet zo lang geleden trouwde met de mama van de kinderen, ligt nog altijd met zware verwondingen in het ziekenhuis maar zou intussen buiten levensgevaar zijn.

