“Dolblije” Harry en Meghan verwachten tweede kindje

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle verwachten hun tweede kindje. Dat heeft hun woordvoerder op Valentijnsdag meegedeeld.

“We kunnen bevestigen dat Archie grote broer wordt. De hertog en hertogin van Sussex zijn dolblij”, klinkt het. Een uitgerekende datum wordt niet meegegeven – zoals dat ook bij Archie niet het geval was – maar op de bijgevoegde foto van hun bevriende fotograaf Misan Harriman is al een duidelijk zwangerschapsbuikje te zien.

Zoontje Archie wordt in mei 2 jaar. Na zijn geboorte in 2019 besloot het koppel meer uit het voetlicht te stappen. Begin vorig jaar verhuisden ze naar de Amerikaanse staat Californië, naar Santa Barbara, en beslisten ze hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Eind vorig jaar maakte Meghan bekend dat ze in juli vorig jaar een miskraam had gehad. In een opiniestuk in The New York Times wilde ze daarover het taboe doorbreken. Ze schreef hoe ze “op de vloer viel van de pijn” terwijl ze bij Archie een luier aan het verversen was. “Ik wist, terwijl ik mijn eerste kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”