Keeper Fabrice Ondoa (ex-KV Oostende) via Spanje naar Kroatië

De Kameroense doelman Fabrice Ondoa, die eind vorig jaar bij KV Oostende wegens aanwezigheid op een lockdown-samenzijn ontslagen werd, heeft een contract van drie seizoenen getekend bij de Spaanse eersteklasser Deportivo Alaves. De Spanjaarden lenen hem voor de eerstkomende zes maanden aan de Kroatische eersteklasser NK Istra uit.

Ondoa, in 2017 met Kameroen onder leiding van bondscoach Hugo Broos winnaar van de Africa Cup, was het trouwens compleet oneens met de beslissing van KV Oostende. Hij noemde het op sociale media “schandalig” dat KV Oostende de beslissing tot ontslag had genomen zonder hem om uitleg te vragen.